45-летний кардинал украинского происхождения присоединится к избранию нового папы римского

Николай Бычок, по центру (Фото: ЕРА/FABIO FRUSTACI)

Кардинал украинского происхождения Николай Бычок, 45-летний епископ Мельбурна, станет одним из немногих католических лидеров, которые примут участие в папском конклаве для выбора следующего папы римского. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Бычок сейчас отправляется на Ближний Восток для паломничества. Однако после этого он планирует поехать в Рим на похороны Папы Франциска и принять участие в папском конклаве.

В заявлении кардинал Бычок отдал должное Франциску как "папе для маргинализованных и тех, кто на периферии".

"Он был человеком простого благочестия, который стремился приблизить церковь к людям. Он свободно отдавал свои дары и демонстрировал уникальный личный подход ко всем, кого встречал. Папа Франциск был папой мира. В мире, опустошенном войной, он призывал к миру и справедливости", – сказал он, выразив благодарность за призыв Франциска к миру в Украине.

Родившийся в Украине, Бычок стал первым австралийским кардиналом с 2003 года. Он является одним из около 135 кардиналов, обладающих правом голосовать на конклаве. Бычок также попросил молиться за кардиналов, чтобы они избрали достойного преемника папы Франциска.

Кардинал также выразил поддержку Украине, отметив, что российская агрессия является геноцидом украинского народа: "Это действительно геноцид нашего народа, потому что Россия находится в режиме войны, с армией, с солдатами, и они убивают наших людей".

Как отмечает The Guardian, большую часть своего служения он посвятил Украине, а также призвал католиков искать утешение в вере в это сложное время.