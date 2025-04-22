"За братство народов". Опубликовано духовное завещание умершего папы Франциска

Папа римский рассказал в завещании, где хочет быть похоронен, и "пожертвовал" свои страдания за мир во всем мире

Франциск (Фото: ЕРА)

Ватикан опубликовал духовное завещание умершего папы римского Франциска, которое тот подготовил почти три года назад. В завещании Франциск просил похоронить его в Базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, передает Vatican News.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Завещание от 29 июня 2022 года Франциск начал с того, что он "чувствует приближение сумерек" своей земной жизни.

"С твердой надеждой на вечную жизнь" он решил изложить свои последние пожелания по поводу места своего погребения.

"На протяжении всей моей жизни и во время моего служения священником и епископом я всегда доверял себя Матери нашего Господа, Пресвятой Деве Марии. По этой причине я прошу, чтобы мои бренные останки покоились – в ожидании дня Воскресения – в папской базилике Санта-Мария-Маджоре", – сказано в завещании.

Справка – это церковь на Эсквилинском холме, одна из четырех главных базилик Рима. О ней есть легенда: в одну из летних ночей 352 года папе Либерию и богатому римлянину Джованни Патрицио явилась во сне Мадонна и приказала построить на том месте, где завтра выпадет снег, церковь. На следующее утро, 5 августа 352 года, на Эсквилине, там, где сейчас стоит базилика, лежал снег. После этого чуда и начали возводить церковь. Поэтому она и сегодня называется по-латыни Santa Maria ad Nives – Мария Снежная. Базилика Санта-Мария-Маджоре – это церковь на Эсквилинском холме, одна из четырех главных базилик Рима. О ней есть легенда: в одну из летних ночей 352 года папе Либерию и богатому римлянину Джованни Патрицио явилась во сне Мадонна и приказала построить на том месте, где завтра выпадет снег, церковь. На следующее утро, 5 августа 352 года, на Эсквилине, там, где сейчас стоит базилика, лежал снег. После этого чуда и начали возводить церковь. Поэтому она и сегодня называется по-латыни Santa Maria ad Nives – Мария Снежная.

Франциск просил подготовить его гробницу в погребальной нише в боковом проходе между часовней Павла (часовней Salus Populi Romani) и часовнями Паулины и Сфорца. Он добавил соответствующую схему.

Папа римский хотел, чтобы могила была в земле, простой, без особого орнамента, только с надписью "Franciscus".

Расходы на подготовку захоронения будут возмещены суммой, предоставленной благотворителем, Франциск оставил соответствующие указания.

"Пусть Господь дарит достойную награду всем любящим меня и продолжающим молиться за меня. Страдания, обозначившие последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство народов", – добавил папа.