"За братство народов". Опубликовано духовное завещание умершего папы Франциска
Ватикан опубликовал духовное завещание умершего папы римского Франциска, которое тот подготовил почти три года назад. В завещании Франциск просил похоронить его в Базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, передает Vatican News.
Завещание от 29 июня 2022 года Франциск начал с того, что он "чувствует приближение сумерек" своей земной жизни.
"С твердой надеждой на вечную жизнь" он решил изложить свои последние пожелания по поводу места своего погребения.
"На протяжении всей моей жизни и во время моего служения священником и епископом я всегда доверял себя Матери нашего Господа, Пресвятой Деве Марии. По этой причине я прошу, чтобы мои бренные останки покоились – в ожидании дня Воскресения – в папской базилике Санта-Мария-Маджоре", – сказано в завещании.
Франциск просил подготовить его гробницу в погребальной нише в боковом проходе между часовней Павла (часовней Salus Populi Romani) и часовнями Паулины и Сфорца. Он добавил соответствующую схему.
Папа римский хотел, чтобы могила была в земле, простой, без особого орнамента, только с надписью "Franciscus".
Расходы на подготовку захоронения будут возмещены суммой, предоставленной благотворителем, Франциск оставил соответствующие указания.
"Пусть Господь дарит достойную награду всем любящим меня и продолжающим молиться за меня. Страдания, обозначившие последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство народов", – добавил папа.
- 21 апреля Франциск умер – почти через месяц после выписки из больницы, где он лечился от двусторонней пневмонии. Причиной смерти стали инсульт и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.
- После полномасштабного вторжения РФ понтифик "прославился" скандальными заявлениями по поводу войны: в частности, называл украинцев и россиян "двоюродными братьями", которые "должны найти общий язык". Также он критиковал запрет Московского патриархата. Во время Пасхальной речи 20 апреля Франциск высказался за мир
в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.
- Мировые лидеры выразили соболезнования по поводу смерти папы. Зеленский заявил, что Франциск "молился за мир в Украине и украинцев". Трамп сообщил, что вместе с первой леди Меланией посетит похороны понтифика.