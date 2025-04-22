"За братерство народів". Опубліковано духовний заповіт померлого папи Франциска
Ватикан опублікував духовний заповіт померлого папи римського Франциска, який він підготував майже три роки тому. У заповіті Франциск просив поховати його в Базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі, передає Vatican News.
Заповіт від 29 червня 2022 року Франциск почав з того, що він "відчуває наближення сутінків" свого земного життя.
"Із твердою надією на вічне життя" він вирішив викласти свої останні побажання щодо місця свого поховання.
"Протягом усього мого життя і під час мого служіння священником і єпископом я завжди довіряв себе Матері нашого Господа, Пресвятій Діві Марії. З цієї причини я прошу, щоб мої тлінні останки спочивали – в очікуванні дня Воскресіння – в папській базиліці Санта-Марія-Маджоре", – йдеться в заповіті.
Франциск просив підготувати його гробницю в поховальній ніші в бічному проході між каплицею Павла (каплицею Salus Populi Romani) і каплицями Пауліни і Сфорца. Він додав відповідну схему.
Папа римський хотів, щоб могила була в землі, простою, без особливого орнаменту, лише з написом "Franciscus".
Витрати на підготовку поховання будуть покриті сумою, наданою благодійником, Франциск залишив відповідні вказівки.
"Нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто любив мене і продовжує молитися за мене. Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство народів", – додав папа.
- 21 квітня Франциск помер – через майже місяць після виписки із лікарні, де він лікувався від двосторонньої пневмонії. Причиною смерті стали інсульт та незворотний серцево-судинний колапс.
- Після повномасштабного вторгнення РФ понтифік "прославився" скандальними заявами щодо війни: зокрема, називав українців та росіян "двоюрідними братами", які "мають порозумітися". Також він критикував заборону Московського патріархату. Під час своєї Великодньої промови 20 квітня Франциск висловився за мир
в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.
- Світові лідери висловили співчуття щодо смерті папи. Зеленський заявив, що Франциск "молився за мир в Україні та українців". Трамп повідомив, що разом з першою леді Меланією відвідає похорон понтифіка.