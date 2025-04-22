"За братерство народів". Опубліковано духовний заповіт померлого папи Франциска

Папа римський розповів у заповіті, де хоче бути похований, і "пожертвував" свої страждання за мир у світі

Франциск (Фото: ЕРА)

Ватикан опублікував духовний заповіт померлого папи римського Франциска, який він підготував майже три роки тому. У заповіті Франциск просив поховати його в Базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі, передає Vatican News.

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Заповіт від 29 червня 2022 року Франциск почав з того, що він "відчуває наближення сутінків" свого земного життя.

"Із твердою надією на вічне життя" він вирішив викласти свої останні побажання щодо місця свого поховання.

"Протягом усього мого життя і під час мого служіння священником і єпископом я завжди довіряв себе Матері нашого Господа, Пресвятій Діві Марії. З цієї причини я прошу, щоб мої тлінні останки спочивали – в очікуванні дня Воскресіння – в папській базиліці Санта-Марія-Маджоре", – йдеться в заповіті.

Довідка – це церква на Есквілінському пагорбі, одна з чотирьох головних базилік Рима. Про неї є легенда: в одну з літніх ночей 352 року папі Ліберію і багатому римлянинові Джованні Патріціо явилася уві сні Мадонна і наказала побудувати на тому місці, де назавтра випаде сніг, церкву. Наступного ранку, 5 серпня 352 року, на Есквіліні, там, де тепер стоїть базиліка, лежав сніг. Після цього чуда й стали зводити церкву. Через те ще вона сьогодні має назву латинською Santa Maria ad Nives – Марія Сніжна. Базиліка Санта-Марія-Маджоре – це церква на Есквілінському пагорбі, одна з чотирьох головних базилік Рима. Про неї є легенда: в одну з літніх ночей 352 року папі Ліберію і багатому римлянинові Джованні Патріціо явилася уві сні Мадонна і наказала побудувати на тому місці, де назавтра випаде сніг, церкву. Наступного ранку, 5 серпня 352 року, на Есквіліні, там, де тепер стоїть базиліка, лежав сніг. Після цього чуда й стали зводити церкву. Через те ще вона сьогодні має назву латинською Santa Maria ad Nives – Марія Сніжна.

Франциск просив підготувати його гробницю в поховальній ніші в бічному проході між каплицею Павла (каплицею Salus Populi Romani) і каплицями Пауліни і Сфорца. Він додав відповідну схему.

Папа римський хотів, щоб могила була в землі, простою, без особливого орнаменту, лише з написом "Franciscus".

Витрати на підготовку поховання будуть покриті сумою, наданою благодійником, Франциск залишив відповідні вказівки.

"Нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто любив мене і продовжує молитися за мене. Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство народів", – додав папа.