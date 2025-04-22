В Ватикане определились с датой похорон папы Франциска

Со среды 23 апреля люди смогут попрощаться с понтификом в базилике Святого Петра

Портрет папы римского Франциска (Фото: ЭРА/Juan Carlos Hidalgo)

Похороны папы римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Об этом сообщили в Ватикане, пишет Vatican News.

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В среду, 23 апреля, в 09:00 по местному времени тело папы Франциска будет перенесено в базилику Святого Петра. Там его гроб будет выставлен до похорон, чтобы люди могли почтить память.

Похоронная месса Франциска состоится 26 апреля в 10:00 на площади святого Петра. Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Рэ, а сослужат патриархи, кардиналы и священники со всего мира. После мессы тело понтифика перевезут в базилику Святого Петра, а затем в базилику Санта Мария Маджоре для погребения.

Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля 2025 года. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл.

Мировые лидеры выразили соболезнования, среди которых и Владимир Зеленский.

Газета La Repubblica писала, что причиной смерти Франциска мог стать инсульт. Впоследствии эту информацию подтвердили в Ватикане.