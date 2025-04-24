Папа Франциск пішов "без страждань". Лікар розкрив подробиці його смерті

За словами лікаря, після госпіталізації у лютому медики розуміли, що понтифік уже не буде колишнім

Прощання з Франциском (Фото: EPA / NOEMI BRUZAK)

Папа римський Франциск помер від інсульту, але "без страждань" і вдома. Про це в інтерв'ю La Repubblica розповів лікар римської лікарні "Джемеллі" Серджіо Альф'єрі.

За його словами, Франциск хворів кілька тижнів на початку 2025 року, перш ніж у лютому його вдалося вмовити лягти до лікарні з двосторонньою пневмонією.

"Він був дуже злий. Йому хотілося б залишитися максимум на 24 години, а потім повернутися до свого графіку", – розповів Альф'єрі.

За його словами, 21 квітня, близько 05:00 (06:00 за Києвом), Франциск прокинувся, щоб випити склянку води, але медсестра помітила, що з ним щось не так. Папа римський вагався з відповіддю, тому був викликаний лікар-реаніматолог, який постійно чергує у Ватикані.

"Мені зателефонували близько 05:30, і я приїхав через чверть години. Я знайшов його з киснем і крапельницею. Я послухав легені, вони були чистими, хрипів не було. Його очі були відкриті, але він не реагував ані на питання, ані на біль від уколів. Він вже був у комі. Його пульс сповільнився, а дихання ставало все більш поверховим. Він помер без страждань, у себе вдома", – розповів лікар.

На запитання про те, чи можна було щось зробити того дня, щоб врятувати папу римського, Альф'єрі відповів, що він помер би під час спроби транспортувати його в лікарню. Якби його довезли та зробили КТ (комп'ютерну томограму), то лікарі отримали б точніший діагноз, але "не більше".

"Це був один з тих інсультів, які забирають тебе через годину. Можливо, сталася емболія, яка закупорила кровоносну судину в мозку. Можливо, була кровотеча. Подібні події можуть статися з кожним, але люди похилого віку схильні до більшого ризику, особливо якщо вони мало рухаються", – підкреслив лікар.

За його словами, Франциск "несподіваним чином" пережив госпіталізацію минулої зими, проте медики вже тоді знали, що він "не буде колишнім". Інфекція залишила рубці на його легенях, але завдяки фізіотерапії йому стало краще, зазначив лікар.

"Я відвідав його в суботу і зазначив його добрий стан. Я не думав, що це буде остання зустріч", – сказав Альф'єрі.