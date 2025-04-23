Труну з папою Франциском перенесли до базиліки Святого Петра – фото

З 23 по 26 квітня усі охочі зможуть попрощатися з понтифіком. Потім труну перенесуть для поховання до Папської базиліки Santa Maria Maggiore в Римі

Труна з папою римським Франциском (Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO)

23 квітня труну з тілом папи римського Франциска перенесли з резиденції Casa Santa Marta до базиліки Святого Петра, де всі охочі зможуть попрощатися з понтифіком. Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що процесія зайняла трохи менш як 40 хвилин.

Чин перенесення з Дому Святої Марти очолили члени Колегії кардиналів, присутніх у Римі, а понад 20 000 людей зібралися на площі, щоб віддати шану покійному папі, пише Vatican News.

Вже у базиліці відбулася коротка служба, під час якої кардинали та інші священнослужителі вшанували пам’ять понтифіка перед тим, як відкрити храм для відвідувачів.

Відсьогодні та до похорону тіло папи Франциска буде виставлене у базиліці Святого Петра. Після Євхаристійної служби та виконання обрядів 26 квітня труну перенесуть для поховання до Папської базиліки Santa Maria Maggiore в Римі.

Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO

Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO

Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO

Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO

Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO