Труну з папою Франциском перенесли до базиліки Святого Петра – фото
23 квітня труну з тілом папи римського Франциска перенесли з резиденції Casa Santa Marta до базиліки Святого Петра, де всі охочі зможуть попрощатися з понтифіком. Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що процесія зайняла трохи менш як 40 хвилин.
Чин перенесення з Дому Святої Марти очолили члени Колегії кардиналів, присутніх у Римі, а понад 20 000 людей зібралися на площі, щоб віддати шану покійному папі, пише Vatican News.
Вже у базиліці відбулася коротка служба, під час якої кардинали та інші священнослужителі вшанували пам’ять понтифіка перед тим, як відкрити храм для відвідувачів.
Відсьогодні та до похорону тіло папи Франциска буде виставлене у базиліці Святого Петра. Після Євхаристійної служби та виконання обрядів 26 квітня труну перенесуть для поховання до Папської базиліки Santa Maria Maggiore в Римі.
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