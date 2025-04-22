У Польщі в день похорону папи Франциска оголошено національний траур
Президент Польщі Анджей Дуда оголосив день похорону папи Франциска днем національної жалоби. Постанову президента також буде підписано прем’єр-міністром Дональдом Туском. Про це заявив глава Офісу президента з міжнародної політики Войцех Коларський, повідомляє RMF24.
"У зв’язку зі смертю Святішого Отця президент Анджей Дуда вирішив оголосити день похорону – 26 квітня – днем національної жалоби", – сказав Коларський.
Сам президент та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда планують бути присутніми на похороні папи Франциска у Ватикані.
Похорон папи Франциска розпочнеться у суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) на площі Святого Петра у Ватикані.
Після меси на площі труну з тілом папи буде передано до базиліки Санта-Марія-Маджоре, де він буде похований згідно з його заповітом.
В Італії у зв'язку зі смертю папи римського оголошено п'ятиденну національну жалобу, яка триватиме з 22-го до 26 квітня.
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