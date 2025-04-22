В Польше в день похорон папы Франциска объявлен национальный траур
Президент Польши Анджей Дуда объявил день похорон папы Франциска днем национального траура. Постановление президента также будет подписано премьер-министром Дональдом Туском . Об этом заявил глава Офиса президента по международной политике Войцех Коларский, сообщает RMF24.
"В связи со смертью Святейшего Отца президент Анджей Дуда решил объявить день похорон – 26 апреля – днем национального траура", – сказал Коларский.
Сам президент и его супруга Агата Корнгаузер-Дуда планируют присутствовать на похоронах папы Франциска в Ватикане.
Похороны папы Франциска начнутся в субботу, 26 апреля, в 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву) на площади Святого Петра в Ватикане.
После мессы на площади гроб с телом папы будет передан в базилику Санта-Мария-Маджоре, где он будет похоронен по его завещанию.
В Италии в связи со смертью папы римского объявлен пятидневный национальный траур, который продлится с 22-го по 26 апреля.
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