Гроб с папой Франциском перенесли в базилику Святого Петра – фото
Гроб с папой римским Франциском (Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO)

23 апреля гроб с телом папы римского Франциска перенесли из резиденции Casa Santa Marta в базилику Святого Петра, где все желающие смогут попрощаться с понтификом. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что процессия заняла чуть менее 40 минут.

Чин переноса из Дома Святой Марты возглавили члены Коллегии кардиналов, присутствовавших в Риме, а более 20 000 человек собрались на площади, чтобы чтить покойного папу, пишет Vatican News.

Уже в базилике состоялась короткая служба, во время которой кардиналы и другие священнослужители почтили память понтифика перед открытием храма для посетителей.

Отныне и до похорон тело папы Франциска будет выставлено в базилике Святого Петра. После Евхаристической службы и выполнения обрядов 26 апреля гроб перенесут для захоронения в Папскую базилику Santa Maria Maggiore в Риме.

Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO
Фото: Эра/ALESSANDRO DI MEO
Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO
Фото: Эра/ALESSANDRO DI MEO
Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO
Фото: Эра/ALESSANDRO DI MEO
Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO
Фото: Эра/ALESSANDRO DI MEO
Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO
Фото: Эра/ALESSANDRO DI MEO
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