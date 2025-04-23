Гроб с папой Франциском перенесли в базилику Святого Петра – фото
23 апреля гроб с телом папы римского Франциска перенесли из резиденции Casa Santa Marta в базилику Святого Петра, где все желающие смогут попрощаться с понтификом. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что процессия заняла чуть менее 40 минут.
Чин переноса из Дома Святой Марты возглавили члены Коллегии кардиналов, присутствовавших в Риме, а более 20 000 человек собрались на площади, чтобы чтить покойного папу, пишет Vatican News.
Уже в базилике состоялась короткая служба, во время которой кардиналы и другие священнослужители почтили память понтифика перед открытием храма для посетителей.
Отныне и до похорон тело папы Франциска будет выставлено в базилике Святого Петра. После Евхаристической службы и выполнения обрядов 26 апреля гроб перенесут для захоронения в Папскую базилику Santa Maria Maggiore в Риме.
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