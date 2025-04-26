В Ватикане началась церемония погребения папы Франциска

Служба продлится 90 минут, после чего папу римского впервые за сто лет похоронят за пределами Ватикана

Площадь Святого Петра (Фото: ETTORE FERRARI/EPA)

В Ватикане в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) началась церемония погребения папы Франциска. После заупокойной мессы на площади Святого Петра он будет похоронен в римской базилике Святой Марии Великой. На церемонии присутствуют делегации из более чем 150 стран, в том числе украинская во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Также на церемонии похорон присутствуют президенты США, Аргентины, Франции, Габона, Германии, Италии, Филиппин и Польши, премьер-министры Великобритании и Новой Зеландии, а также многие европейские королевские особы.

За последние три дня попрощаться с папой Франциском в базилике Святого Петра, где стоял гроб с его телом, пришли более 250 000 человек.

Заупокойная месса, возглавляемая 91-летним кардиналом Джованни Баттиста Ре, продлится 90 минут. Папа Франциск упростил похоронный обряд и сократил его продолжительность. Так, в 2005 году похороны папы Иоанна Павла II длились три часа.

Франциск также решил отказаться от многовековой практики хоронить пап в трех соединенных между собой гробах из кипариса, свинца и дуба. Его поместили в один деревянный оцинкованный гроб.

Еще одним нарушением традиций станет место захоронения папы Франциска. Он станет первым папой, похороненным за пределами Ватикана, за более чем 100 лет.

Местом погребения он избрал римскую базилику Святой Марии Великой, примерно в 4 км от собора Святого Петра.

Погребальный кортеж провезет его по городу, позволяя римлянам попрощаться.

Италия закрыла воздушное пространство над городом и привела в готовность дополнительные силы с противовоздушными ракетами и патрульными катерами для охраны церемонии.

Как отмечает Reuters, это одна из самых больших операций обеспечения безопасности в стране после похорон Иоанна Павла II.