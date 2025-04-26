У Ватикані почалася церемонія поховання папи Франциска

Служба триватиме 90 хвилин, після чого папу римського вперше за сто років поховають за межами Ватикану

Площа Святого Петра (Фото: ETTORE FERRARI/EPA)

У Ватикані о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) почалася церемонія поховання папи Франциска. Після заупокійної меси на площі Святого Петра його поховають у римській базиліці Святої Марії Великої. На церемонії присутні делегації з понад 150 країн, зокрема українська на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters.

Також на церемонії поховання присутні президенти США, Аргентини, Франції, Габону, Німеччини, Італії, Філіппін та Польщі, прем’єр-міністри Великої Британії та Нової Зеландії, а також багато європейських королівських осіб.

За останні три дні попрощатися з папою Франциском у базиліці Святого Петра, де стояла труна з його тілом, прийшли понад 250 000 людей.

Заупокійна меса, яку очолює 91-річний кардинал Джованні Баттіста Ре, триватиме 90 хвилин. Як зазначає агентство, папа Франциск спростив похоронний обряд та скоротив його тривалість. Так, у 2005 році похорон папи Івана Павла ІІ тривав три години.

Франциск також вирішив відмовитися від багатовікової практики ховати пап у трьох з’єднаних між собою трунах із кипариса, свинцю та дуба. Натомість його помістили в одну дерев’яну оцинковану труну.

Ще одним порушенням традицій стане місце поховання папи Франциска. Він стане першим папою, похованим за межами Ватикану, за понад 100 років.

Місцем поховання він обрав римську базиліку Святої Марії Великої, приблизно за 4 км від собору Святого Петра.

Похоронний кортеж провезе його містом, даючи змогу римлянам попрощатися.

Італія закрила повітряний простір над містом і привела у готовність додаткові сили з протиповітряними ракетами та патрульними катерами для охорони церемонії.

Як зазначає Reuters, це одна з найбільших операцій безпеки в країні після похорону Івана Павла II.