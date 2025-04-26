Папу римського Франциска поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі, повідомив інформаційний портал Святого Престолу Vatican News.

"Після кінцевої молитви труна була опечатана печатками Камерленга, Префектури Папського дому, Бюро Папських літургійних богослужінь та Капітули базиліки Пресвятої Марії", – йдеться у повідомленні.

Окроплену освяченою водою труну Франциска вклали до гробу. Після цього нотар (писар) капітули базиліки приготував акт про поховання папи, зачитав документ присутнім – і його підписали свідки.

Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
Фото: Vatican News
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