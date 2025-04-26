Трамп пообещал не выходить из мирного процесса в войне РФ против Украины – глава Эстонии
В Ватикане президент США Дональд Трамп пообещал своему эстонскому коллеге Алару Карису "сделать все" для продолжения мирного процесса относительно российско-украинской войны и не выходить из него. Об этом эстонский лидер сообщил общественному вещателю страны ERR.
Карис присутствовал на похоронах папы римского Франциска и сидел рядом с Трампом и первой леди США Меланией. После церемонии лидеры двух стран пообщались.
"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования, и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским", – рассказал Карис.
Политик отметил, что не стал "слишком подробно расспрашивать" Трампа о том, что дала встреча с украинским коллегой.
- 18 апреля Трамп заявлял, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но он надеялся, что до этого не дойдет.
26 апреля Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы Франциска. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.
В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить много". Спикер президента Украины сообщил, что вторая встреча между Трампом и Зеленским не состоялась из-за их "очень плотных графиков".
- Впоследствии Трамп пригрозил российскому диктатору новыми санкциями после последних ударов РФ по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.