Трамп пообещал не выходить из мирного процесса в войне РФ против Украины – глава Эстонии

Президент США утверждал, что "мы достаточно близки к решению" после того, как встретился с Зеленским

Алар Карис (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

В Ватикане президент США Дональд Трамп пообещал своему эстонскому коллеге Алару Карису "сделать все" для продолжения мирного процесса относительно российско-украинской войны и не выходить из него. Об этом эстонский лидер сообщил общественному вещателю страны ERR.

Карис присутствовал на похоронах папы римского Франциска и сидел рядом с Трампом и первой леди США Меланией. После церемонии лидеры двух стран пообщались.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования, и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским", – рассказал Карис.

Политик отметил, что не стал "слишком подробно расспрашивать" Трампа о том, что дала встреча с украинским коллегой.