Трамп пообіцяв не виходити з мирного процесу у війні РФ проти України – президент Естонії

Голова США стверджував, що "ми досить близькі до рішення", після того як зустрівся з Зеленським

Алар Каріс (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

У Ватикані президент США Дональд Трамп пообіцяв своєму естонському колезі Алару Карісу "зробити все" для продовження мирного процесу щодо російсько-української війни та не виходити з нього. Про це естонський лідер повідомив суспільному мовнику країни ERR.

Каріс був присутнім на похороні папи римського Франциска й сидів поряд з Трампом та першою леді США Меланією. Після церемонії лідери двох країн поспілкувались.

"Я поцікавився, як відбувається процес мирного врегулювання, і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли [з ролі посередника]. Він пообіцяв це зробити та сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським", – розповів Каріс.

Політик зазначив, що не став "занадто докладно розпитувати" Трампа про те, що дала зустріч з українським колегою.