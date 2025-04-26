Трамп пообіцяв не виходити з мирного процесу у війні РФ проти України – президент Естонії
У Ватикані президент США Дональд Трамп пообіцяв своєму естонському колезі Алару Карісу "зробити все" для продовження мирного процесу щодо російсько-української війни та не виходити з нього. Про це естонський лідер повідомив суспільному мовнику країни ERR.
Каріс був присутнім на похороні папи римського Франциска й сидів поряд з Трампом та першою леді США Меланією. Після церемонії лідери двох країн поспілкувались.
"Я поцікавився, як відбувається процес мирного врегулювання, і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли [з ролі посередника]. Він пообіцяв це зробити та сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським", – розповів Каріс.
Політик зазначив, що не став "занадто докладно розпитувати" Трампа про те, що дала зустріч з українським колегою.
- 18 квітня Трамп заявляв, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівався, що до цього не дійде.
26 квітня Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.
В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато". Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".
- Згодом Трамп пригрозив російському диктатору новими санкціями після останніх ударів РФ по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його.