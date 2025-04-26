Трамп пообіцяв не виходити з мирного процесу у війні РФ проти України – президент Естонії
Алар Каріс (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

У Ватикані президент США Дональд Трамп пообіцяв своєму естонському колезі Алару Карісу "зробити все" для продовження мирного процесу щодо російсько-української війни та не виходити з нього. Про це естонський лідер повідомив суспільному мовнику країни ERR.

Каріс був присутнім на похороні папи римського Франциска й сидів поряд з Трампом та першою леді США Меланією. Після церемонії лідери двох країн поспілкувались.

"Я поцікавився, як відбувається процес мирного врегулювання,  і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли [з ролі посередника]. Він пообіцяв це зробити та сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським", – розповів Каріс.

Політик зазначив, що не став "занадто докладно розпитувати" Трампа про те, що дала зустріч з українським колегою.

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  • 18 квітня Трамп заявляв, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівався, що до цього не дійде.

  • 26 квітня Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.

  • В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато". Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".

  • Згодом Трамп пригрозив російському диктатору новими санкціями після останніх ударів РФ по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його.
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