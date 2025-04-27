После угроз Трампа санкциями для Путина, сенатор Грэм напомнил о таком законопроекте
После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями, сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил о своем законопроекте насчет вторичных пошлин для стран-покупателей ресурсов из РФ. Такое сообщение политик сделал в соцсети X.
"Что касается дополнительных санкций против путинской России, у меня есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, предусматривающий введение вторичных пошлин на любую страну, покупающую российскую нефть, газ, уран или другие продукты", – написал Грэм.
По его словам, сенат готов двигаться в этом направлении и поддержит это "подавляющим большинством голосов", если Москва не согласится на "честный, справедливый и продолжительный мир".
Следует заметить, что о таком законопроекте Грэма еще 30 марта сообщал президент Финляндии Александр Стубб после встречи с законодателем, а сам сенатор напоминал о документе после российского удара по Сумам 13 апреля. Впрочем, прогресса по принятию этого законопроекта пока не было.
Накануне Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Разговор положительно оценили обе стороны. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.
- Впоследствии Трамп пригрозил российскому диктатору новыми банковскими и вторичными санкциями после последних ударов РФ по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.
Президент США не впервые грозит Путину санкциями или пошлинами, однако до сих пор не вводил новых ограничений против РФ, хотя и продолжил введенные Обамой и Байденом.