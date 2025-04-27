После угроз Трампа санкциями для Путина, сенатор Грэм напомнил о таком законопроекте

Законодатель не впервые говорит о документе, но пока прогресса нет

Линдси Грэм (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину новыми санкциями, сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил о своем законопроекте насчет вторичных пошлин для стран-покупателей ресурсов из РФ. Такое сообщение политик сделал в соцсети X.

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"Что касается дополнительных санкций против путинской России, у меня есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, предусматривающий введение вторичных пошлин на любую страну, покупающую российскую нефть, газ, уран или другие продукты", – написал Грэм.

По его словам, сенат готов двигаться в этом направлении и поддержит это "подавляющим большинством голосов", если Москва не согласится на "честный, справедливый и продолжительный мир".

Следует заметить, что о таком законопроекте Грэма еще 30 марта сообщал президент Финляндии Александр Стубб после встречи с законодателем, а сам сенатор напоминал о документе после российского удара по Сумам 13 апреля. Впрочем, прогресса по принятию этого законопроекта пока не было.

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