Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили новый пакет санкций против России
В Риме президент Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – в том числе, политики обсудили подготовку нового 17-го пакета санкций против России. Об этом сообщили в Офисе президента.
"Президент отметил, что он [новый пакет санкций] должен быть направлен на ключевые секторы российской экономики: металлургию, ядерную и химическую промышленность, IT и финансовый сектор, а также теневой танкерный флот", – говорится в публикации.
Также Зеленский рассказал фон дер Ляйен о ситуации на фронте и российских ракетных и дроновых ударах по украинским городам. Президент подчеркнул, что РФ не останавливает свою агрессию, несмотря на все дипломатические усилия Украины, США, Европы и других партнеров насчет установления полного и безусловного прекращения огня.
Глава государства проинформировал еврочиновницу об оборонных нуждах Украины для защиты людей, в том числе насчет систем противовоздушной обороны.
Кроме этого политики говорили о реализации плана ReArm Europe, укреплении сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Евросоюзом и сотрудничестве в области оборонных инноваций и технологий. В ОП отметили, что "уникальный опыт Украины может повысить оборонные возможности всей Европы".
"Президент также отметил, что Украина ценит поддержку Европейского Союза на пути к членству в ЕС. Именно поэтому так важно сделать все, чтобы разблокировать открытие первого переговорного кластера. Наше государство предпринимает все необходимые шаги и рассчитывает на дальнейшее содействие", – отмечают в сообщении.
Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Разговор положительно оценили обе стороны. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.
Впоследствии Трамп пригрозил российскому диктатору новыми санкциями после последних российских ударов по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.
- После разговора с Трампом Зеленский встретился с Макроном, Стармером и Мелони. Президент Франции заявил, что теперь Путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Премьер Британии и украинский лидер обсудили необходимые шаги по установлению полного, безусловного прекращения огня, а также для наработки дальнейших гарантий безопасности. С главой итальянского правительства Зеленский говорил о важности гарантий безопасности для Украины и "работе по восстановлению мира и защите жизни".