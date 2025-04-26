Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили новый пакет санкций против России

Президент отметил, что ограничения должны быть направлены на ключевые сектора экономики страны-агрессора

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Риме президент Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – в том числе, политики обсудили подготовку нового 17-го пакета санкций против России. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Президент отметил, что он [новый пакет санкций] должен быть направлен на ключевые секторы российской экономики: металлургию, ядерную и химическую промышленность, IT и финансовый сектор, а также теневой танкерный флот", – говорится в публикации.

Также Зеленский рассказал фон дер Ляйен о ситуации на фронте и российских ракетных и дроновых ударах по украинским городам. Президент подчеркнул, что РФ не останавливает свою агрессию, несмотря на все дипломатические усилия Украины, США, Европы и других партнеров насчет установления полного и безусловного прекращения огня.

Глава государства проинформировал еврочиновницу об оборонных нуждах Украины для защиты людей, в том числе насчет систем противовоздушной обороны.

Кроме этого политики говорили о реализации плана ReArm Europe, укреплении сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Евросоюзом и сотрудничестве в области оборонных инноваций и технологий. В ОП отметили, что "уникальный опыт Украины может повысить оборонные возможности всей Европы".

"Президент также отметил, что Украина ценит поддержку Европейского Союза на пути к членству в ЕС. Именно поэтому так важно сделать все, чтобы разблокировать открытие первого переговорного кластера. Наше государство предпринимает все необходимые шаги и рассчитывает на дальнейшее содействие", – отмечают в сообщении.

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