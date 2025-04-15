ЕС готовит несколько планов "Б" на случай, если Венгрия заблокирует санкции против РФ

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Евросоюз ищет способы обойти возможное вето стран-членов, в первую очередь Венгрии, на продление секторальных санкций против России в июле. Уже предложено несколько вариантов, но некоторые из них юридически небезупречны. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на чиновников ЕС.

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Как сообщает издание, санкции Евросоюза состоят из двух юридических документов – решения и регламента. Эти тексты по существу идентичны и функционируют вместе; государства-члены соглашаются и принимают решение, которое затем реализуется как регламент.

Регламент должен продолжаться каждые шесть месяцев единогласно, а решение – нет. Фактически решение остается в силе, если квалифицированное большинство не проголосует за его отмену. Это будет означать, что санкции могут оставаться в силе без необходимости официального продления.

Этот вариант, по мнению собеседников издания, "очень запасной и временный", ведь Венгрия и потенциально другие страны могут подать в суд, поскольку такой подход к продлению санкций будет беспрецедентным.

Более реалистичным, по мнению собеседников издания, выглядит план, по которому Европейская комиссия предложит новый, 17-й пакет санкций против России. Дополнительные санкции будет предложено не вводить в обмен на то, что Венгрия согласится на продление действующих.

Следующий вариант плана "Б" предлагает не препятствовать Венгрии наложить вето и упразднить действие санкций, но компенсировать это повышением пошлин для России во всех эквивалентных секторах экономики.

Как отмечает издание, такое решение не требовало бы единодушия, поэтому могло бы быть успешным. Но вариант не решает вопрос экспортных ограничений, которые ЕС наложил на Россию.

Также рассматривается вариант разрешить закончить срок действия санкций ЕС, но повторить те же меры на национальном уровне. Впрочем, не все страны-члены имеют национальное санкционное законодательство и полагаются на европейскую структуру. Как следствие, введение санкций станет неоднородным и непоследовательным во всем блоке.

В то же время Брюссель ищет выход и на случай, если Венгрия заблокирует начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, которые большинство стран-членов блока хотят начать не позднее июня.

По данным Радио Свобода, вероятно, для давления на Венгрию в обоих случаях будут использованы замороженные для страны средства ЕС.