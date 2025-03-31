Новое правительство Германии потребует от ЕС наказания Венгрии – Politico

Фридрих Мерц (Фото: HANNIBAL HANSCHKE / EPA-EFE)

Новое правительство Германии, находящееся в процессе формирования, потребует от Европейского Союза наказания для стран, нарушающих ключевые принципы блока, такие как верховенство права. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект коалиционного соглашения партий, победивших на досрочных парламентских выборах в Германии.

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Как отмечает издание, в документе не называются конкретные страны. Но речь, по мнению журналистов, "явно" идет о Венгрии, которую "годами обвиняли в нарушении демократических норм, ограничении свободы печати и независимости судей".

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство полагают, что нужно усилить давление на аутсайдеров.

"Действующие защитные инструменты – от процедур о привлечении к ответственности и удержании средств ЕС до приостановления членских прав, таких как право голоса в Совете ЕС, – должны применяться гораздо последовательнее, чем раньше", – процитировало Politico коалиционное соглашение.

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Также будущее правительство предлагает механизм обхода права вето Венгрии, которое она неоднократно использовала в пользу России.

Коалиционное соглашение содержит планы "пропагандировать расширение голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС, в частности, по определенным вопросам общей внешней политики и политики безопасности, таких как введение санкций". Это позволит принимать решения без согласования со стороны Венгрии.

Окончательно победители досрочных парламентских выборов в Германии планируют заключить коалиционное соглашение в середине апреля.