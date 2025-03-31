Новий уряд Німеччини вимагатиме від ЄС покарання Угорщини – Politico
Новий уряд Німеччини, який наразі перебуває в процесі формування, вимагатиме від Європейського Союзу покарання для країн, які порушують ключові принципи блоку, як-от верховенство права. Про це повідомляє Politico із посиланням на проєкт коаліційної угоди партій, що перемогли на дострокових парламентських виборах в Німеччині.
Як зазначає видання, в документі не називаються конкретні країни. Але йдеться, на думку журналістів, "явно" про Угорщину, яку "роками звинувачували в порушенні демократичних норм, обмеженні свободи преси та незалежності суддів".
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та його уряд вважають, що потрібно посилити тиск на аутсайдерів.
"Чинні захисні інструменти – від процедур про притягнення до відповідальності й утримання коштів ЄС до призупинення членських прав, таких як право голосу в Раді ЄС, – повинні застосовуватися набагато послідовніше, ніж раніше", – процитувало Politico коаліційну угоду.
Також майбутній уряд пропонує механізм обходу права вето Угорщини, яке вона неодноразово використовувала на користь Росії.
Коаліційна угода містить плани "пропагувати розширення голосування кваліфікованою більшістю в Раді ЄС, зокрема щодо певних питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки, таких як запровадження санкцій". Це дозволить ухвалювати рішення без узгодження з боку Угорщини.
Остаточно переможці дострокових парламентських виборів в Німеччині планують укласти коаліційну угоду в середині квітня.
- 23 лютого у Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори, на яких переміг блок партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС).
- Кандидатом у канцлери від ХДС/ХСС є Фрідріх Мерц.
- 25 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца і 14 міністрів його кабінету.