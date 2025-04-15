ЄС готує декілька планів "Б" на випадок, якщо Угорщина заблокує санкції проти РФ

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Євросоюз шукає способи обійти можливе вето країн-членів, у першу чергу Угорщини, на подовження секторальних санкцій проти Росії у липні. Вже запропоновано декілька варіантів, але деякі з них не є юридично бездоганними. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на чиновників ЄС.

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Як повідомляє видання, санкції Євросоюзу складаються з двох юридичних документів – рішення та регламенту. Ці тексти по суті ідентичні й функціонують разом; держави-члени погоджуються та ухвалюють рішення, яке потім реалізується як регламент.

Регламент має продовжуватися кожні шість місяців одноголосно, а рішення – ні. Фактично рішення залишається в силі, якщо кваліфікована більшість не проголосує за його скасування. Це означатиме, що санкції можуть залишатися в силі без потреби в офіційному продовженні.

Цей варіант, на думку співрозмовників видання, "дуже запасний і тимчасовий", адже Угорщина та потенційно інші країни можуть подати до суду, оскільки такий підхід до подовження санкцій буде безпрецедентним.

Більш реалістичним, на думку співбесідників видання, є план, за яким Європейська комісія запропонує новий, 17-й пакет санкцій проти Росії. Додаткові санкції буде запропоновано не впроваджувати в обмін на те, що Угорщина погодиться на продовження чинних.

Наступний варіант плану "Б" пропонує не перешкоджати Угорщині накласти вето та скасувати дію санкцій, але компенсувати це підвищенням мит для Росії в усіх еквівалентних секторах економіки.

Як зауважує видання, таке рішення не вимагало б одностайності, тому могло б бути успішним. Але варіант не розв'язує питання експортних обмежень, які ЄС наклав на Росію.

Також розглядається варіант дозволити закінчити термін дії санкцій ЄС, але повторити ті самі заходи на національному рівні. Втім не всі країни-члени мають національне санкційне законодавство і покладаються на європейську структуру. Як наслідок, впровадження санкцій стане неоднорідним і непослідовним у всьому блоці.

Водночас Брюссель шукає вихід і на випадок, якщо Угорщина заблокує початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, які більшість країн-членів блоку хочуть розпочати не пізніше червня.

За даними Радіо Свобода, ймовірно, для тиску на Угорщину в обох випадках будуть використані заморожені для країни кошти ЄС.