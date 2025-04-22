Орбан похвастался, что проголосовал против Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в инициированных им национальных консультациях, где венгров опрашивают о поддержке членства Украины в ЕС. Орбан проголосовал "против". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Брюссель и партия "Тиса" поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал", – написал он.
Орбан опубликовал фотографию бюллетеня с вопросом о членстве Украины в ЕС, где стоит отметка "против".
Голосование в национальном опросе стартовало в середине апреля. Заполненный бюллетень следует отправить по почте обратно до 20 июня.
С 15 марта по 5 апреля в Венгрии проходил альтернативный опрос, который проводила оппозиционная партия "Тиса" и ее лидер Петер Мадяр. Около 60% респондентов поддержали Украину в ЕС.
- Орбан анонсировал опрос среди венгров по поводу их отношения к вступлению Украины в Европейский Союз в начале марта.
- Вопросы в национальных консультациях часто имеют предвзятую форму, а подавляющее большинство ответов согласуется с позицией правительства. Венгерская оппозиция и гражданское общество подвергают критике национальные консультации как средство пропаганды.