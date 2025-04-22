Орбан похвастался, что проголосовал против Украины в ЕС

В Венгрии продолжается правительственный опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз

Бюллетень Виктора Орбана (Фото:Orbán Viktor)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в инициированных им национальных консультациях, где венгров опрашивают о поддержке членства Украины в ЕС. Орбан проголосовал "против". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Брюссель и партия "Тиса" поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал", – написал он.

Орбан опубликовал фотографию бюллетеня с вопросом о членстве Украины в ЕС, где стоит отметка "против".

Голосование в национальном опросе стартовало в середине апреля. Заполненный бюллетень следует отправить по почте обратно до 20 июня.

С 15 марта по 5 апреля в Венгрии проходил альтернативный опрос, который проводила оппозиционная партия "Тиса" и ее лидер Петер Мадяр. Около 60% респондентов поддержали Украину в ЕС.