Орбан похизувався, що проголосував проти України в ЄС

Бюлетень Віктора Орбана (Фото:Orbán Viktor)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв участь в ініційованих ним національних консультаціях, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС. Орбан проголосував "проти". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Брюссель і партія "Тиса" підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував", – написав він.

Орбан опублікував світлину бюлетеня із питанням про членство України у ЄС, де стоїть позначка "проти".

Голосування в національному опитуванні стартувало в середині квітня. Заповнений бюлетень потрібно надіслати поштою назад до 20 червня.

З 15 березня до 5 квітня в Угорщині проходило альтернативне опитування, яке проводила опозиційна партія "Тиса" та її лідер Петер Мадяр. Майже 60% респондентів підтримали Україну в ЄС.