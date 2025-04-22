Орбан похизувався, що проголосував проти України в ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взяв участь в ініційованих ним національних консультаціях, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС. Орбан проголосував "проти". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Брюссель і партія "Тиса" підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував", – написав він.
Орбан опублікував світлину бюлетеня із питанням про членство України у ЄС, де стоїть позначка "проти".
Голосування в національному опитуванні стартувало в середині квітня. Заповнений бюлетень потрібно надіслати поштою назад до 20 червня.
З 15 березня до 5 квітня в Угорщині проходило альтернативне опитування, яке проводила опозиційна партія "Тиса" та її лідер Петер Мадяр. Майже 60% респондентів підтримали Україну в ЄС.
- Орбан анонсував опитування серед угорців щодо їхнього ставлення до вступу України до Європейського Союзу на початку березня.
- Питання в національних консультаціях часто мають упереджену форму, а переважна більшість відповідей узгоджується з позицією уряду. Угорська опозиція та громадянське суспільство критикують національні консультації як засіб пропаганди.