У Орбана показали, чим лякатимуть угорців про Україну під час національного опитування

Серед іншого Будапешт вигадав, що в Україні нібито немає обов'язкових щеплень

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Разом з бюлетенями для національного опитування влада Угорщини надішле своїм громадянам перелік з пропагандистськими "контраргументами" проти вступу України до Євросоюзу. Відповідний допис опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач.

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До пакета для голосування увійде узагальнення Будапешта щодо "семи основних ризиків" вступу України до ЄС.

"Фінансовий ризик: Угорщина стане чистим донором. Кошти ЄС надходитимуть в Україну, а Брюссель хоче спільних запозичень, що втягне нашу країну в борги" – так звучить перший "аргумент" угорської влади.

У повідомленні йдеться, що Україна має "величезні орні землі" – й угорські фермери втратять субсидії, оскільки кошти ЄС будуть переорієнтовані.

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Будапешт стверджує, що в Україні нібито "використовуються генетично модифіковані культури та заборонені хімікати, що загрожує якості харчових продуктів".

Окрім цього, влада Угорщини заявляє про буцімто ризик безпеки: "До війни Україна була центром організованої злочинності. Зброя може потрапити в погані руки".

Також серед потенційних проблем угорський уряд називає ризики для ринку праці ("дешева українська робоча сила може знизити заробітну плату, загрожувати робочим місцям та пенсіям") та пенсій (поспішний вступ України до ЄС нібито поставить під загрозу виплату 13-ї пенсії в Угорщині).

Серед "аргументів" є й такий, що в Україні буцімто немає обов'язкових щеплень – і це створює загрозу для громадського здоров'я в умовах відкритих кордонів. Насправді ж в Україні є обов'язкові щеплення.

Влада Угорщини не наводить доказів для жодного з цих семи пунктів.

Голосування в національному опитуванні поштою стартує в середині квітня, бюлетень потрібно буде надіслати назад до 20 червня.