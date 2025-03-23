Після заяв Угорщини низка країн ЄС звернулися до Єврокомісії щодо вступу України

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На тлі заяв Угорщини країни Північної Європи та Балтії звернулися до Європейської комісії – просять надати конкретні пропозиції для просування євроінтеграції України. Про це повідомило посольство Швеції в Україні

"Угорщина не повинна сповільнити переговори про членство України в ЄС", – йдеться у повідомленні.

Звернення до Єврокомісії зробила шведська міністерка з питань ЄС Джессіка Русенкранц разом зі своїми колегами з Північно-Балтійських країн.

Напередодні, 22 березня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про нібито триваючі "утиски" угорської національної меншини на Закарпатті.

Чиновник зазначив, що поки зберігається така ситуація, не може бути прогресу щодо переговорів про вступ України до Євросоюзу.