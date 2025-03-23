Після заяв Угорщини низка країн ЄС звернулися до Єврокомісії щодо вступу України
На тлі заяв Угорщини країни Північної Європи та Балтії звернулися до Європейської комісії – просять надати конкретні пропозиції для просування євроінтеграції України. Про це повідомило посольство Швеції в Україні
"Угорщина не повинна сповільнити переговори про членство України в ЄС", – йдеться у повідомленні.
Звернення до Єврокомісії зробила шведська міністерка з питань ЄС Джессіка Русенкранц разом зі своїми колегами з Північно-Балтійських країн.
Напередодні, 22 березня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про нібито триваючі "утиски" угорської національної меншини на Закарпатті.
Чиновник зазначив, що поки зберігається така ситуація, не може бути прогресу щодо переговорів про вступ України до Євросоюзу.
- 28 лютого угорський прем'єр Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини. 8 березня політик захотів проведення опитування щодо України у ЄС. Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, що цікаво було б побачити референдум про Угорщину.
14 березня Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики й безпеки потрібна підтримка усіх країн-членів блоку.
- 20 березня український лідер заявив, що ЄС потрібна швидкість в ухваленні рішень і "чіткі інструменти" для захисту від непотрібних блокувань з боку країн-учасників.