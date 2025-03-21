Україна відповіла Угорщині про "буферну зону": Якби ми не боролися, то нею стали б ви

Київ закликає Будапешт "допомагати, сприяти мирному процесу, а не вдаватись до провокацій і роз'єднувати ЄС". Анонсовано зустріч Сибіги з Сійярто

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Попри заяви угорської сторони, Україна не є і не буде жодною буферною зоною, а якби українці відмовилися від боротьби під час війни, то такою буферною зоною стала б сама Угорщина. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Напередодні, 20 березня, угорський міністр у справах ЄС Янош Бока сказав, що його країна не бачить потреби членства України в Євросоюзі, але хоче "буферну зону" між Європою й Росією.

"По-перше, наша безпека є неподільною. І угорській стороні теж треба це розуміти, що безпека наша – це і їхня безпека. І забезпечувати, гарантувати власну безпеку користуючись із нас не вийде, це просто практично не є корисним. Україна ніколи не була, не є і не буде жодною буферною зоною", – відреагував Тихий.

На думку України, для самої Угорщини та її громадян вигідно, щоб Україна була у Євросоюзі, зокрема й для угорської національної спільноти в Україні.

Речник МЗС нагадав, що представники угорської меншини навіть зверталися до прем'єр-міністра Віктора Орбана із закликом не блокувати євроінтеграцію України.

"Я можу також сказати угорському міністру, який заявив про буфер, що якби Україна, не дай Боже, відмовилася від боротьби, то Угорщина стала б буфером. Я не думаю, що це в інтересах Угорщини, ставати якимось буфером між кимось", – додав Тихий.

Тому Україна закликає Угорщину "допомагати, сприяти мирному процесу, а не вдаватись до провокацій і роз'єднувати ЄС", зокрема, шляхом заяв, що є "недружніми й не відповідають потенціалу взаємовідносин" між народами двох країн.

Окрім цього, речник розповів, що міністри закордонних справ України й Угорщини Андрій Сибіга та Петер Сійярто мали коротку зустріч на полях конференції Raisina в індійській столиці Нью-Делі.

Посадовці домовилися провести окрему двосторонню зустріч, аби з'ясувати всі "деталі, нюанси, проблеми", що є у двосторонніх відносинах, додав Тихий.

"Ми вважаємо, що двосторонній трек не має бути перешкодою української євроінтеграції й процесу вступу до членства в ЄС. Не треба виносити ці двосторонні питання і блокувати ними рух України до ЄС", – підсумував він.