Україна відповіла Угорщині про "буферну зону": Якби ми не боролися, то нею стали б ви
Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Попри заяви угорської сторони, Україна не є і не буде жодною буферною зоною, а якби українці відмовилися від боротьби під час війни, то такою буферною зоною стала б сама Угорщина. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Напередодні, 20 березня, угорський міністр у справах ЄС Янош Бока сказав, що його країна не бачить потреби членства України в Євросоюзі, але хоче "буферну зону" між Європою й Росією.

"По-перше, наша безпека є неподільною. І угорській стороні теж треба це розуміти, що безпека наша – це і їхня безпека. І забезпечувати, гарантувати власну безпеку користуючись із нас не вийде, це просто практично не є корисним. Україна ніколи не була, не є і не буде жодною буферною зоною", – відреагував Тихий.

На думку України, для самої Угорщини та її громадян вигідно, щоб Україна була у Євросоюзі, зокрема й для угорської національної спільноти в Україні.

Речник МЗС нагадав, що представники угорської меншини навіть зверталися до прем'єр-міністра Віктора Орбана із закликом не блокувати євроінтеграцію України.

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"Я можу також сказати угорському міністру, який заявив про буфер, що якби Україна, не дай Боже, відмовилася від боротьби, то Угорщина стала б буфером. Я не думаю, що це в інтересах Угорщини, ставати якимось буфером між кимось", – додав Тихий.

Тому Україна закликає Угорщину "допомагати, сприяти мирному процесу, а не вдаватись до провокацій і роз'єднувати ЄС", зокрема, шляхом заяв, що є "недружніми й не відповідають потенціалу взаємовідносин" між народами двох країн.

Окрім цього, речник розповів, що міністри закордонних справ України й Угорщини Андрій Сибіга та Петер Сійярто мали коротку зустріч на полях конференції Raisina в індійській столиці Нью-Делі.

Посадовці домовилися провести окрему двосторонню зустріч, аби з'ясувати всі "деталі, нюанси, проблеми", що є у двосторонніх відносинах, додав Тихий.

"Ми вважаємо, що двосторонній трек не має бути перешкодою української євроінтеграції й процесу вступу до членства в ЄС. Не треба виносити ці двосторонні питання і блокувати ними рух України до ЄС", – підсумував він.

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