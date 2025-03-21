Украина ответила Венгрии о "буферной зоне": Если бы мы не боролись, то ею бы стали вы

Киев призывает Будапешт "помогать, способствовать мирному процессу, а не прибегать к провокациям и разъединять ЕС". Будет встреча Сибиги с Сийярто

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Несмотря на заявления венгерской стороны, Украина не является и не будет никакой буферной зоной, а если бы украинцы отказались от борьбы во время войны, такой буферной зоной стала бы сама Венгрия. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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Накануне, 20 марта, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сказал, что его страна не видит нужды в членстве Украины в Евросоюзе, но хочет "буферную зону" между Европой и Россией.

"Во-первых, наша безопасность неделима. И венгерской стороне тоже надо это понимать, что безопасность наша – это и их безопасность. И обеспечивать, гарантировать собственную безопасность за наш счет не получится, это просто практически не полезно. Украина никогда не была, не является и не будет никакой буферной зоной", – отреагировал Тихий.

По мнению Украины, самой Венгрии и ее гражданам выгодно, чтобы Украина была в Евросоюзе, в том числе и для венгерского национального сообщества в Украине.

Представитель МИД напомнил, что венгерское меньшинство даже обращалось к премьер-министру Виктору Орбану с призывом не блокировать евроинтеграцию Украины.

"Я могу также сказать венгерскому министру, заявившему о буфере, что если бы Украина, не дай Бог, отказалась от борьбы, то Венгрия стала бы буфером. Я не думаю, что это в интересах Венгрии, становиться каким-то буфером между кем-то", – добавил Тихий.

Поэтому Украина призывает Венгрию "помогать, способствовать мирному процессу, а не прибегать к провокациям и разъединять ЕС", в частности, путем заявлений, "недружественных и не отвечающих потенциалу взаимоотношений" между народами двух стран.

Кроме этого, представитель заявил, что министры иностранных дел Украины и Венгрии Андрей Сибига и Петер Сийярто провели короткую встречу на полях конференции Raisina в индийской столице Нью-Дели.

Чиновники договорились об отдельной двусторонней встрече, чтобы выяснить все "детали, нюансы, проблемы", которые есть в двусторонних отношениях, добавил Тихий.

"Мы считаем, что двусторонний трек не должен препятствовать украинской евроинтеграции и процессу вступления в членство ЕС. Не надо выносить эти двусторонние вопросы и блокировать ими движение Украины в ЕС", – подытожил он.