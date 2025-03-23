После заявлений Венгрии ряд стран ЕС обратились в Еврокомиссию насчет вступления Украины
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На фоне заявлений Венгрии страны Северной Европы и Балтии обратились в Европейскую комиссию – просят предоставить конкретные предложения для продвижения евроинтеграции Украины. Об этом сообщило посольство Швеции в Украине.

"Венгрия не должна замедлить переговоры о членстве Украины в ЕС", – говорится в сообщении.

Обращение в Еврокомиссию сделала шведская министр по вопросам ЕС Джессика Русенкранц вместе со своими коллегами из Северо-Балтийских стран.

Накануне, 22 марта, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о якобы продолжающихся "притеснениях" венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Чиновник отметил, что пока сохраняется такая ситуация, не может быть прогресса по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.

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