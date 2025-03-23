После заявлений Венгрии ряд стран ЕС обратились в Еврокомиссию насчет вступления Украины
На фоне заявлений Венгрии страны Северной Европы и Балтии обратились в Европейскую комиссию – просят предоставить конкретные предложения для продвижения евроинтеграции Украины. Об этом сообщило посольство Швеции в Украине.
"Венгрия не должна замедлить переговоры о членстве Украины в ЕС", – говорится в сообщении.
Обращение в Еврокомиссию сделала шведская министр по вопросам ЕС Джессика Русенкранц вместе со своими коллегами из Северо-Балтийских стран.
Накануне, 22 марта, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о якобы продолжающихся "притеснениях" венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Чиновник отметил, что пока сохраняется такая ситуация, не может быть прогресса по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.
- 28 февраля венгерский премьер Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии. 8 марта политик захотел проведение опроса насчет Украины в ЕС. Глава МИД Польши Сикорский заявил, что интересно было бы увидеть референдум о Венгрии.
14 марта Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран-членов блока.
- 20 марта украинский лидер заявил, что ЕС нужна быстрота в принятии решений и "четкие инструменты" для защиты от ненужных блокировок со стороны стран-участников.