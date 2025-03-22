У Орбана снова заговорили о "притеснениях" венгерского меньшинства в Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о якобы продолжающихся "притеснениях" венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом чиновник написал после разговора с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер .
Чиновники обсудили вопросы венгерского сообщества и усилия Украины по европейской интеграции.
"Я очень ценю готовность Беате Майнль-Райзингер помочь, но ситуация остается такой, что украинское правительство – несмотря на постоянные обещания и хорошие слова – до сих пор не вернуло права меньшинств, отобранные у венгерской общины с 2015 года", – заявил Сийярто.
Венгерский министр отметил, что пока сохраняется такая ситуация, не может быть прогресса по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.
Накануне, 22 марта, спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Сийярто и его украинский коллега Андрей Сибига провели короткую встречу на полях конференции Raisina в индийской столице Нью-Дели.
Чиновники договорились об отдельной двусторонней встрече, чтобы выяснить все "подробности, нюансы, проблемы", присутствующие в двусторонних отношениях, заявил Тихий.
Следует отметить, что в декабре 2023-го представители венгерского меньшинства в Украине обращались к премьер-министру Виктору Орбану с призывом не блокировать вступление Украины в ЕС.
- 28 февраля венгерский премьер Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии. 8 марта политик захотел проведения опроса по Украине в ЕС. Глава МИД Польши Сикорский заявил, что интересно было бы увидеть референдум по Венгрии.
14 марта Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран – членов блока.
- 20 марта украинский лидер заявил, что ЕС нужна быстрота в принятии решений и "четкие инструменты" для защиты от ненужных блокировок со стороны стран – участников блока.