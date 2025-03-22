У Орбана знову заговорили про "утиски" угорської меншини в Україні – блокуватимуть вступ до ЄС

Сійярто заявив, що не може бути прогресу у євроінтеграції, поки зберігається така ситуація

Петер Сійярто (Фото: Facebook політика)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про нібито не припинювані "утиски" угорської національної меншини на Закарпатті. Про це чиновник написав після розмови з австрійською колегою Беате Майнль-Райзінгер.

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Посадовці обговорили питання угорської спільноти та зусилля України з європейської інтеграції.

"Я дуже ціную готовність Беате Майнль-Райзінгер допомогти, але ситуація залишається такою, що український уряд – попри постійні обіцянки та гарні слова – досі не повернув права меншин, відібрані в угорської громади з 2015 року", – заявив Сійярто.

Угорський міністр зазначив, що поки зберігається така ситуація, не може бути прогресу щодо переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Напередодні, 22 березня, речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Сійярто та його український колега Андрій Сибіга мали коротку зустріч на полях конференції Raisina в індійській столиці Нью-Делі.

Чиновники домовилися провести окрему двосторонню зустріч, щоб з'ясувати всі "деталі, нюанси, проблеми", які є у двосторонніх відносинах, заявив Тихий.

Слід зауважити, що у грудні 2023-го представники угорської меншини в Україні зверталися до прем'єр-міністра Віктора Орбана із закликом не блокувати вступ України до ЄС.