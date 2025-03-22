В Орбана знову заговорили про "утиски" угорської меншини в Україні – блокуватимуть вступ до ЄС
Петер Сійярто (Фото: Facebook політика)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про нібито триваючі "утиски" угорської національної меншини на Закарпатті. Про це чиновник написав після розмови з австрійською колегою Беате Майнль-Райзінгер.

Посадовці обговорили питання угорської спільноти та зусилля України з європейської інтеграції.

"Я дуже ціную готовність Беате Майнль-Райзінгер допомогти, але ситуація залишається такою, що український уряд – попри постійні обіцянки та гарні слова – досі не повернув права меншин, відібрані в угорської громади з 2015 року", – заявив Сійярто.

Угорський міністр зазначив, що поки зберігається така ситуація, не може бути прогресу щодо переговорів про вступ України до Євросоюзу.

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Напередодні, 22 березня, речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Сійярто та його український колега Андрій Сибіга мали коротку зустріч на полях конференції Raisina в індійській столиці Нью-Делі.

Чиновники домовилися провести окрему двосторонню зустріч, щоб з'ясувати всі "деталі, нюанси, проблеми", котрі є у двосторонніх відносинах, заявив Тихий.

Слід зауважити, що у грудні 2023-го представники угорської меншини в Україні зверталися до прем'єр-міністра Віктора Орбана із закликом не блокувати вступ України до ЄС.

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