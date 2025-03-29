У Орбана показали, чем будут пугать венгров об Украине во время национального опроса
Вместе с бюллетенями для национального опроса власти Венгрии направят своим гражданам перечень с пропагандистскими "контраргументами" против вступления Украины в Евросоюз. Соответствующее сообщение опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
В пакет для голосования войдет обобщение Будапешта о "семи основных рисках" вступления Украины в ЕС.
"Финансовый риск: Венгрия станет чистым донором. Средства ЕС будут поступать в Украину, а Брюссель хочет общих заимствований, что втянет нашу страну в долги" – так звучит первый "аргумент" венгерских властей.
В сообщении говорится, что у Украины "огромные пахотные земли" – и венгерские фермеры лишатся субсидий, поскольку средства ЕС будут переориентированы.
Будапешт утверждает, что в Украине якобы используются генетически модифицированные культуры и запрещенные химикаты, что угрожает качеству продуктов питания.
Кроме того, власти Венгрии заявляют о якобы риске безопасности: "До войны Украина была центром организованной преступности. Оружие может попасть в плохие руки".
Среди потенциальных проблем венгерское правительство называет риски для рынка труда ("дешевая украинская рабочая сила может снизить заработную плату, угрожать рабочим местам и пенсиям") и пенсий (поспешное вступление Украины в ЕС якобы поставит под угрозу выплату 13-й пенсии в Венгрии).
Среди "аргументов" есть и такой, что в Украине якобы нет обязательных прививок – и это создает угрозу общественному здоровью в условиях открытых границ. На самом деле в Украине есть обязательные прививки.
Власти Венгрии не приводят доказательств ни для одного из этих семи пунктов.
Голосование в национальном опросе по почте стартует в середине апреля, бюллетень нужно будет отправить обратно до 20 июня.
- 28 февраля венгерский премьер Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии.
- 8 марта политик захотел проведения опроса по Украине в ЕС. Глава МИД Польши Сикорский заявил, что интересно было бы увидеть референдум о Венгрии.
- Издание Politico со ссылкой на венгерские медиа замечало, что вопросы в таких консультациях часто имеют предвзятую форму, а подавляющее большинство ответов согласовывается с позицией правительства. Оппозиция страны и гражданское общество критикуют национальные опросы как средство пропаганды.