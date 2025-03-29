У Орбана показали, чем будут пугать венгров об Украине во время национального опроса

Среди прочего Будапешт придумал, что в Украине якобы нет обязательных прививок

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Вместе с бюллетенями для национального опроса власти Венгрии направят своим гражданам перечень с пропагандистскими "контраргументами" против вступления Украины в Евросоюз. Соответствующее сообщение опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

В пакет для голосования войдет обобщение Будапешта о "семи основных рисках" вступления Украины в ЕС.

"Финансовый риск: Венгрия станет чистым донором. Средства ЕС будут поступать в Украину, а Брюссель хочет общих заимствований, что втянет нашу страну в долги" – так звучит первый "аргумент" венгерских властей.

В сообщении говорится, что у Украины "огромные пахотные земли" – и венгерские фермеры лишатся субсидий, поскольку средства ЕС будут переориентированы.

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Будапешт утверждает, что в Украине якобы используются генетически модифицированные культуры и запрещенные химикаты, что угрожает качеству продуктов питания.

Кроме того, власти Венгрии заявляют о якобы риске безопасности: "До войны Украина была центром организованной преступности. Оружие может попасть в плохие руки".

Среди потенциальных проблем венгерское правительство называет риски для рынка труда ("дешевая украинская рабочая сила может снизить заработную плату, угрожать рабочим местам и пенсиям") и пенсий (поспешное вступление Украины в ЕС якобы поставит под угрозу выплату 13-й пенсии в Венгрии).

Среди "аргументов" есть и такой, что в Украине якобы нет обязательных прививок – и это создает угрозу общественному здоровью в условиях открытых границ. На самом деле в Украине есть обязательные прививки.

Власти Венгрии не приводят доказательств ни для одного из этих семи пунктов.

Голосование в национальном опросе по почте стартует в середине апреля, бюллетень нужно будет отправить обратно до 20 июня.