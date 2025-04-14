Опозиція Угорщини провела своє голосування щодо вступу України в ЄС: більшість за

Петер Мадяр (Фото: Telex)

Лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз. Майже 60% респондентів підтримали Україну. Про це повідомляє KarpatHir.

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В опитування "Голос нації" взяли участь понад 1,1 млн людей. Анкета містила 13 питань, з яких лише пункт про Україну не стосувався внутрішньої політики Угорщини.

За словами Мадяра, на питання "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" ствердну відповідь дали 58,18% респондентів.

Голова партії "Тиса" заявив, що у разі приходу до влади після виборів 2026 року результати нинішнього голосування стануть "наріжним каменем" їхньої політики.

Петер Мадяр оголосив про початок голосування 15 березня – після того як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про проведення Національних консультацій щодо вступу України до Євросоюзу.

Угорська опозиція та громадянське суспільство критикують Національні консультації як засіб пропаганди.

Опитування "Голос нації" проходило з 15 березня до 5 квітня у всіх 3155 населених пунктах Угорщині. В акції взяли участь 1 137 266 респондентів віком від 18 років.