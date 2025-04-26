Зеленський та голова Єврокомісії обговорили новий пакет санкцій проти Росії

Президент зазначив, що обмеження мають бути спрямовані на ключові сектори економіки країни-агресора

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У Римі президент Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – зокрема, політики обговорили підготовку нового 17-го пакета санкцій проти Росії. Про це повідомили в Офісі президента.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Президент зазначив, що він [новий пакет санкцій] має бути спрямований на ключові сектори російської економіки: металургію, ядерну та хімічну промисловість, ІТ і фінансовий сектор, а також на тіньовий танкерний флот", – йдеться у публікації.

Також Зеленський розповів фон дер Ляєн про ситуацію на фронті та російські ракетні й дронові удари по українських містах. Президент наголосив, що РФ не зупиняє своєї агресії попри всі дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів зі встановлення повного та безумовного припинення вогню.

Голова держави поінформував європосадовицю про оборонні потреби України для захисту людей, у тому числі щодо систем протиповітряної оборони.

Окрім цього політики говорили про реалізацію плану ReArm Europe, зміцнення безпекової співпраці між Україною та Євросоюзом і співробітництво в галузі оборонних інновацій і технологій. В ОП зауважили, що "унікальний досвід України може підвищити оборонні спроможності всієї Європи".

"Президент також зазначив, що Україна цінує підтримку Європейського Союзу на шляху до членства в ЄС. Саме тому так важливо зробити все для того, щоб розблокувати відкриття першого переговорного кластера. Наша держава здійснює всі необхідні кроки та розраховує на подальше сприяння", – зазначають у повідомленні.

Читайте також Орбан похизувався, що проголосував проти України в ЄС