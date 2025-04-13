Удар РФ по Сумам. Стубб призвал ужесточить санкции, Грэм напомнил о законопроекте

Александр Стубб (Фото: JASON ALDEN / EPA)

После удара России по Сумам президент Финляндии Александр Стубб призвал ужесточить санкции против страны-агрессора, впоследствии американский сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил о соответствующем законопроекте, который поддержали еще 55 конгрессменов.

"Мы должны прекратить эту войну. Безусловное прекращение огня должно начаться немедленно. Чтобы заставить ее [РФ] серьезно заняться переговорами, санкции против России должны быть еще более усилены", – написал Стубб в соцсети X.

Впоследствии сенатор Грэм заявил, что "Путин и мир, очевидно, не вписываются в одно предложение".

"Варварское нападение России на христианских верующих в Украине в Вербное воскресенье, похоже, является ответом Путина на усилия, направленные на достижение перемирия и мира", – написал конгрессмен.

Он отметил, что его новый законопроект о введении санкций и вторичных пошлин против России имеет 55 соавторов в Сенате США.

Грэм добавил, что если в ближайшее время не произойдет кардинальных изменений, то для него очевидно, что единственной надеждой на прекращение войны является "продолжать разрушать российскую экономику и наказывать тех, кто поддерживает Путина".