Після удару РФ по Сумах Стубб закликав посилити санкції, Грем нагадав про такий законопроєкт

Александр Стубб (Фото: JASON ALDEN / EPA)

Після удару Росії по Сумах президент Фінляндії Александр Стубб закликав посилити санкції проти країни-агресора, згодом американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав про відповідний законопроєкт, який підтримали ще 55 законодавців.

"Ми повинні припинити цю війну. Безумовне припинення вогню має розпочатися негайно. Щоб змусити її [РФ] серйозно взятися за переговори, санкції проти Росії мають бути ще більше посилені", – написав Стубб у соцмережі X.

Згодом сенатор Грем заявив, що "Путін і мир, вочевидь, не вписуються в одне речення".

"Варварський напад Росії на християнських віруючих в Україні у Вербну неділю, схоже, є відповіддю Путіна на зусилля, спрямовані на досягнення перемир'я і миру", – написав законодавець.

Він зазначив, що його новий законопроєкт стосовно запровадження санкцій та вторинних мит проти Росії наразі має 55 співавторів у Сенаті США.

Грем додав, якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, це для нього очевидно, що єдиною надією на припинення війни є "продовжувати руйнувати російську економіку і карати тих, хто підтримує Путіна".