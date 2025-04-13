Після удару РФ по Сумах Стубб закликав посилити санкції, Грем нагадав про такий законопроєкт
Після удару Росії по Сумах президент Фінляндії Александр Стубб закликав посилити санкції проти країни-агресора, згодом американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав про відповідний законопроєкт, який підтримали ще 55 законодавців.
"Ми повинні припинити цю війну. Безумовне припинення вогню має розпочатися негайно. Щоб змусити її [РФ] серйозно взятися за переговори, санкції проти Росії мають бути ще більше посилені", – написав Стубб у соцмережі X.
Згодом сенатор Грем заявив, що "Путін і мир, вочевидь, не вписуються в одне речення".
"Варварський напад Росії на християнських віруючих в Україні у Вербну неділю, схоже, є відповіддю Путіна на зусилля, спрямовані на досягнення перемир'я і миру", – написав законодавець.
Він зазначив, що його новий законопроєкт стосовно запровадження санкцій та вторинних мит проти Росії наразі має 55 співавторів у Сенаті США.
Грем додав, якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, це для нього очевидно, що єдиною надією на припинення війни є "продовжувати руйнувати російську економіку і карати тих, хто підтримує Путіна".
- Інші представники США поки що не висловлювалися про нові санкції проти Росії. Раніше, 30 березня, Трамп дав Росії місяць на припинення вогню та пригрозив новими митами. Тоді президент Фінляндії Стубб заявляв, що терпіння Дональда Трампа стосовно Росії добігає кінця, й анонсував законопроєкт про санкції, який готує Грем.
- Проте з того часу Штати не вводили нових обмежень проти РФ. Водночас 12 квітня Трамп на рік продовжив режим санкцій щодо Москви, введений ще за Байдена.
- Після удару РФ по Сумах 13 квітня держсекретар Рубіо від імені США висловив співчуття жертвам і вказав, що це "жахлива російська ракетна атака". Спецпосланець президента США Келлог заявив, що російський удар по Сумах "переходить будь-яку межу пристойності".