Трамп продлил на год режим санкций против России

В документе отмечается, что губительная внешнеполитическая деятельность Москвы продолжает представлять угрозу национальной безопасности Штатов

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп продлил срок действия "чрезвычайного положения в связи с отдельными видами губительной внешней деятельности правительства РФ", которое необходимо для санкций против Москвы. Соответствующий документ появился на сайте Федерального реестра США.

Соответствующий режим был введен предыдущим американским президентом Джо Байденом в 2021 году.

Нынешний глава государства продлил срок действия этого режима еще на год с 15 апреля 2025 года.

В подписанном Трампом документе отмечается, что губительная внешнеполитическая деятельность РФ продолжает представлять собой "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

В частности, речь идет о следующих усилиях Москвы:

→ по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в США, а также их союзниках и партнерах;

→ по участию и содействию злонамеренной деятельности с использованием кибертехнологий против Штатов, их союзников и партнеров;

→ по содействию и использованию транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;

→ по осуществлению экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;

→ по подрыву безопасности в странах и регионах, важных для американской национальной безопасности;

→ по нарушению устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.