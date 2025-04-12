Трамп продлил на год режим санкций против России
Президент США Дональд Трамп продлил срок действия "чрезвычайного положения в связи с отдельными видами губительной внешней деятельности правительства РФ", которое необходимо для санкций против Москвы. Соответствующий документ появился на сайте Федерального реестра США.
Соответствующий режим был введен предыдущим американским президентом Джо Байденом в 2021 году.
Нынешний глава государства продлил срок действия этого режима еще на год с 15 апреля 2025 года.
В подписанном Трампом документе отмечается, что губительная внешнеполитическая деятельность РФ продолжает представлять собой "необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".
В частности, речь идет о следующих усилиях Москвы:
→ по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в США, а также их союзниках и партнерах;
→ по участию и содействию злонамеренной деятельности с использованием кибертехнологий против Штатов, их союзников и партнеров;
→ по содействию и использованию транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
→ по осуществлению экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
→ по подрыву безопасности в странах и регионах, важных для американской национальной безопасности;
→ по нарушению устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.
- 27 февраля Трамп продлил на год режим для санкций против России, введенный еще в 2014-м.
- 11 апреля в РФ прибыл спецпосланник президента США Виткофф. Представитель Трампа виделся с соратником Путина Дмитриевым, а впоследствии встретился непосредственно с российским диктатором. На фоне этого Трамп заявил, что "Россия должна начать двигаться" в контексте окончания войны против Украины.
- Впоследствии в Белом доме заявили, что поездка Виткоффа и встреча с Путиным – это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и заключению окончательного мирного соглашения между РФ и Украиной.