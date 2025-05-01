Грем заявив, що нові антиросійські санкції підтримують понад 70 сенаторів

Проєктом передбачені санкції проти Росії та мита для країн, які купують її нафту, газ та іншу ключову продукцію

Ліндсі Грем (Фото: Alex Wroblewski/EPA)

Законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів. Про це повідомив член Республіканської партії у Сенаті Ліндсі Грем, його слова наводить агентство Bloomberg.

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Ключовий соратник президента США Дональда Трампа в Сенаті заявив, що він має прихильність 72 колег щодо законопроєкту, який запровадить "руйнівні" санкції проти Росії та мита для країн, які купують її нафту, газ та іншу ключову продукцію, якщо російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

"Мета – допомогти президенту", – сказав Грем у середу, коли Україна та США оголосили про підписання угоди про надра.

Покарання включатимуть 500% мито на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран згідно з проєктом, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Інші санкції також заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг.

"Я хочу, щоб війна завершилась шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я вважаю, що Трамп є найкращою людиною для досягнення цієї мети, але ці санкції представляють думку Сенату, згідно з якою ми бачимо головним лиходієм Росію", – сказав Грем.

Він наголосив, що має достатню підтримку в Палаті представників, щоб винести законопроєкт про санкції й там.

Сенатор висловив думку, що Путіну врешті-решт доведеться вибирати між тим, щоб сісти за стіл переговорів для припинення війни або "знищити" російську економіку.