Трамп: Якби не я, то Путін хотів би захопити всю Україну

Трамп переконаний, що російський диктатор може завершити бойові дії лише завдяки його впливу

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін нібито прагне завершити війну проти України, та вважає, що, якби не він, то наміри глави Кремля були б іншими. Про це президент США знову заявив у інтерв’ю ABC News.

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У відповідь на запитання журналіста, чи вважає він, що Путін хоче миру, Трамп відповів: "Думаю, що так".

Крім того, американський лідер заявив, що зменшення загарбницьких намірів Кремля є, на його переконання, наслідком саме його політики, а не результатом слабкості російської армії.

"Якби не я, я думаю, він [Путін] хотів би захопити всю країну", – сказав Трамп.

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Він також знову натякнув, що відповідальність за повномасштабне вторгнення Росії лежить на 46-му президенті США Джо Байдені, та наголосив, що Путін готовий завершити бойові дії саме завдяки його впливу.

"Я вірю, що завдяки мені він готовий зупинити війну", – зазначив Трамп.

Разом з тим він засудив ракетні удари по містах України, наголосивши, що він "був не в захваті, коли побачив, як Путін запускає ракети".