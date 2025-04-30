"Хотел бы захватить всю страну". Трамп сделал новое заявление о намерениях Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин стремится завершить войну против Украины. Об этом президент США снова заявил в интервью ABC News .
В ответ на вопрос журналиста, считает ли он, что Путин хочет мира, Трамп ответил: "Думаю, что да".
Кроме того, американский лидер заявил, что уменьшение захватнических намерений Кремля является, по его убеждению, следствием его политики, а не результатом слабости российской армии.
"Если бы не я, я думаю, он [Путин] пытался бы захватить всю страну", – сказал Трамп.
Он также снова намекнул, что ответственность за полномасштабное вторжение России лежит на 46-м президенте США Джо Байдене, и подчеркнул, что Путин готов завершить боевые действия именно благодаря его влиянию.
"Я верю, что благодаря мне он готов остановить войну", – отметил Трамп.
Вместе с тем он осудил ракетные удары по городам Украины, подчеркнув, что он "был не в восторге, когда увидел, как Путин запускает ракеты".
- 26 апреля, после разговора с Зеленским, Трамп пригрозил российскому диктатору новыми банковскими и вторичными санкциями, раскритиковав последние удары РФ по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его и продолжил введенные Обамой и Байденом.
- 27 апреля госсекретарь Рубио пояснил, что США не вводят новых санкций против России, поскольку "не хотят доводить до этого" и "еще не время" для них.