"Хотел бы захватить всю страну". Трамп сделал новое заявление о намерениях Путина

Трамп убежден, что российский диктатор может завершить боевые действия только благодаря его влиянию

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин стремится завершить войну против Украины. Об этом президент США снова заявил в интервью ABC News .

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В ответ на вопрос журналиста, считает ли он, что Путин хочет мира, Трамп ответил: "Думаю, что да".

Кроме того, американский лидер заявил, что уменьшение захватнических намерений Кремля является, по его убеждению, следствием его политики, а не результатом слабости российской армии.

"Если бы не я, я думаю, он [Путин] пытался бы захватить всю страну", – сказал Трамп.

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Он также снова намекнул, что ответственность за полномасштабное вторжение России лежит на 46-м президенте США Джо Байдене, и подчеркнул, что Путин готов завершить боевые действия именно благодаря его влиянию.

"Я верю, что благодаря мне он готов остановить войну", – отметил Трамп.

Вместе с тем он осудил ракетные удары по городам Украины, подчеркнув, что он "был не в восторге, когда увидел, как Путин запускает ракеты".