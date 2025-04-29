"Вы можете быть удивлены". Трамп верит, что Путин к нему прислушается
Президент США Дональд Трамп заявил, что вполне может повлиять на российского диктатора Владимира Путина одним лишь призывом в соцсетях. Речь идет о недавнем сообщении на Truth Social, где он призвал Путина остановиться. Об этом президент США сказал в интервью The Atlantic.
Журналист во время интервью отметил, что российский диктатор не из тех, кто останавливается из-за сообщений в соцсетях. Трамп ответил, что "вы можете быть удивлены".
При этом он не отрицал вероятность того, что Россия в дальнейшем может продолжить военное продвижение и нанесение удары по жилым домам.
В этом контексте Трамп заявил, что не исключает поддержки Украины, если российские атаки усилятся.
"Это необязательно должно быть оружие. Существует много видов оружия. Это необязательно должно быть оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковской помощью. Это может быть много другого оружия", – сказал Трамп.
Президент США не впервые грозит Путину санкциями или пошлинами, однако до сих пор не вводил новых ограничений против РФ, хотя и продолжил введенные Обамой и Байденом.
- Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил диктатору Владимиру Путину новыми санкциями после последних российских ударов по Украине.
- Впоследствии Трамп стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.