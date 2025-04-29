"Вы можете быть удивлены". Трамп верит, что Путин к нему прислушается

Дональд Трамп (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вполне может повлиять на российского диктатора Владимира Путина одним лишь призывом в соцсетях. Речь идет о недавнем сообщении на Truth Social, где он призвал Путина остановиться. Об этом президент США сказал в интервью The Atlantic.



Журналист во время интервью отметил, что российский диктатор не из тех, кто останавливается из-за сообщений в соцсетях. Трамп ответил, что "вы можете быть удивлены".



При этом он не отрицал вероятность того, что Россия в дальнейшем может продолжить военное продвижение и нанесение удары по жилым домам.

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В этом контексте Трамп заявил, что не исключает поддержки Украины, если российские атаки усилятся.

"Это необязательно должно быть оружие. Существует много видов оружия. Это необязательно должно быть оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковской помощью. Это может быть много другого оружия", – сказал Трамп.



Президент США не впервые грозит Путину санкциями или пошлинами, однако до сих пор не вводил новых ограничений против РФ, хотя и продолжил введенные Обамой и Байденом.