"Ви можете бути здивовані". Трамп вірить, що Путін до нього дослухається

Дональд Трамп (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент США Дональд Трамп, заявив, що цілком може вплинути на російського диктатора Володимира Путіна одним лише закликом у соцмережах. Йдеться про нещодавній допис на Truth Social, де він закликав Путіна зупинитися. Про це президент США сказав у інтерв’ю The Atlantic.



Журналіст під час інтервʼю зазначив, що російський диктатор не з тих, хто зупиняється через дописи у соцмережах. Натомість Трамп відповів, що "ви можете бути здивовані".



Водночас він не заперечив імовірність того, що Росія надалі може продовжити військове просування і завдавати ударів по житлових будинках.

У цьому контексті Трамп заявив, що не виключає підтримки України, якщо російські атаки посиляться.

"Це необов'язково має бути зброя. Існує багато видів зброї. Це необов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя із санкціями. Це може бути зброя з банківською допомогою. Це може бути багато іншої зброї", – сказав Трамп.



Президент США не вперше погрожує Путіну санкціями або митами, проте досі не запроваджував нових обмежень проти РФ, хоча й продовжив ті, що ввели Обама та Байден.