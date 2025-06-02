Сенатор Грем хоче посилення санкцій проти Росії до червневого саміту G7

Законопроєкт про санкції проти Росії передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, що купують російські енергоносії

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що сподівається на запровадження санкцій проти Росії до саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді. Його цитує Bloomberg.

У спільній заяві з демократом Річардом Блюменталем Грем підкреслив, що санкції мають бути запроваджені до середини червня. Сенатори наголосили, що Європа та США повинні вжити рішучих кроків, щоб перешкодити Китаю та Індії закуповувати дешеву російську нафту.

"До саміту G7 ми сподіваємося запровадити санкції у координації з Європою, щоб надіслати однозначний сигнал Китаю", – заявили американські законодавці.

Законопроєкт про санкції проти Росії передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, що купують російські енергоносії, про що раніше казав Грем.

Напередодні він написав у X: "Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок і дітей. Настав час світові рішуче виступити проти агресії Росії, притягнувши до відповідальності Китай та інші країни за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна".

За його словами, "якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її закінчити".