Макрон: Введення санкцій проти Росії – тест на надійність США
Президент Франції Емманюель Макрон назвав "тестом на надійність" запровадження санкцій проти Росії з боку США. Про це він сказав журналістам під час візиту до Сінгапуру, передає Le Monde.
"Я говорив із президентом Трампом 48 годин тому, і він висловив своє нетерпіння. Тепер питання в тому, що нам із цим робити?" – зазначив він.
За словами Макрона, Європа готова до нових санкцій, якщо Росія підтвердить, що "не готова укласти мир". Він переконаний, що США повинні в такому разі також підтвердити свою "прихильність" до санкцій проти РФ.
"Це тест на надійність для американців", – сказав він.
- 28 травня глава МЗС Німеччини повідомив, що після зустрічі з Рубіо сподівається на нові санкції США проти Росії.
- Того ж дня Трамп пояснив, чому не запроваджує санкції проти Росії.
- 29 травня Reuters повідомляло, що союзники Трампа закликають його нарешті підтримати санкції проти Росії.