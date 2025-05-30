Макрон: Введення санкцій проти Росії – тест на надійність США

За словами президента Франції, Європа готова до нових санкцій, якщо РФ не погодиться на мир

Емманюель Макрон (Фото: YOAN VALAT)

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "тестом на надійність" запровадження санкцій проти Росії з боку США. Про це він сказав журналістам під час візиту до Сінгапуру, передає Le Monde.

"Я говорив із президентом Трампом 48 годин тому, і він висловив своє нетерпіння. Тепер питання в тому, що нам із цим робити?" – зазначив він.

За словами Макрона, Європа готова до нових санкцій, якщо Росія підтвердить, що "не готова укласти мир". Він переконаний, що США повинні в такому разі також підтвердити свою "прихильність" до санкцій проти РФ.

"Це тест на надійність для американців", – сказав він.