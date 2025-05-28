"Я думаю, це може нашкодити". Трамп пояснив, чому не запроваджує проти Росії санкції

Американський президент заявив, що "дуже розчарований" російськими атаками на Україну "посеред того, що ви називаєте переговорами"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп пояснив, що не запроваджує проти Росії додаткові санкції через "небажання зіпсувати мирну угоду". Про це він заявив на пресконференції у Білому домі.

Відповідаючи на запитання, чому він досі не запровадив проти РФ санкції, Трамп сказав: "Якщо я думаю, що я близький до угоди, я не хочу її зіпсувати такими діями [запровадженням санкцій]".

"Я думаю, що це може нашкодити угоді. Це не моя війна, це війна Байдена, Зеленського та Путіна. Це не війна Трампа. Я тут тільки для того, щоб зрозуміти, як її завершити", – додав він.

Трамп заявив, що "дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей вбили посеред того, що ви називаєте переговорами", маючи на увазі російські атаки на Україну.

Очільник Білого дому також зазначив, що готовий, "якщо це необхідно", на тристоронню зустріч з українським президентом та російським диктатором.