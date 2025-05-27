У Трампа вважають, що наступний раунд переговорів України та РФ може відбутися у Женеві

Кіт Келлог вважає, що Путін, Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Швейцарії

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Після відмови Росії від переговорів у Ватикані США розглядають швейцарську Женеву "наступною зупинкою". Про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог.

За його словами, Вашингтон хотів, щоб наступний раунд переговорів між Україною та РФ відбувся у Ватикані, але Росія відмовилася від цієї пропозиції.

"Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери – Путін, президент Зеленський і президент Трамп – і напрацюють усе це, і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", – заявив Келлог.

Наразі США очікують від Росії її пропозиції щодо мирної угоди.

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Того самого дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини. Це перші прямі переговори Києва та Москви з 2022 року.

16 травня на тлі "провальних" переговорів України й Росії у Стамбулі папа римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн.

Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів із РФ. Водночас його російський "колега" Сергій Лавров непрямо відкинув таку можливість, мовляв, вести переговори у Ватикані "неелегантно". Згодом він заявив, що Москва розглядає Туреччину для наступного раунду переговорів.