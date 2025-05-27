У Трампа считают, что следующий раунд переговоров Украины и РФ может состояться в Женеве

Кит Келлог считает, что Путин, Зеленский и Трамп могут встретиться в Швейцарии

Кит Келлог (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

После отказа России от переговоров в Ватикане США рассматривают швейцарскую Женеву "следующей остановкой". Об этом в эфире Fox Business заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

По его словам, Вашингтон хотел, чтобы следующий раунд переговоров между Украиной и РФ прошел в Ватикане, но Россия отказалась от этого предложения.

"Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера – Путин, президент Зеленский и президент Трамп – и наработают все это, и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", – заявил Келлог.

В настоящее время США ожидают от России ее предложения по мирному соглашению.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.

16 мая на фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина все еще рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с РФ. В то же время его российский "коллега" Сергей Лавров косвенно отверг такую возможность, мол, вести переговоры в Ватикане "неэлегантно". Впоследствии он заявил, что Москва рассматривает Турцию для следующего раунда переговоров.