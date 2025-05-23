Украина по-прежнему рассматривает Ватикан площадкой для переговоров. Москва другого мнения

Глава МИД Сибига поблагодарил папу римского Льва XIV за предложение провести переговоры в Ватикане и заявил, что Украина рассматривает такой вариант

Папа римский Лев XIV (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

Украина по-прежнему рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с Россией. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Интерфакс-Украина.

У Сибиги спросили, рассматривается ли все еще Ватикан как потенциальное место проведения технической встречи между украинской и российской делегациями.

"Нами – да. Мы благодарны лично папе Льву XIV за это предложение. Мы приветствуем это", – ответил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров намекнул, что Москва отказывается вести переговоры в Ватикане, поскольку, по его словам, это "неэлегантно".

"Хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, не очень реалистичных. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, это немного неэлегантно", – объяснил он свое мнение.