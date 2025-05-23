Украина по-прежнему рассматривает Ватикан площадкой для переговоров. Москва другого мнения
Украина по-прежнему рассматривает Ватикан площадкой для переговоров с Россией. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Интерфакс-Украина.
У Сибиги спросили, рассматривается ли все еще Ватикан как потенциальное место проведения технической встречи между украинской и российской делегациями.
"Нами – да. Мы благодарны лично папе Льву XIV за это предложение. Мы приветствуем это", – ответил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров намекнул, что Москва отказывается вести переговоры в Ватикане, поскольку, по его словам, это "неэлегантно".
"Хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, не очень реалистичных. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, это немного неэлегантно", – объяснил он свое мнение.
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.
- 16 мая на фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.