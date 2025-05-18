"Ожидаются переговоры о мире". Папа Лев XIV в речи на интронизации вспомнил Украину

Папа римский Лев XIV (Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz)

В финальной речи на церемонии интронизации папа римский Лев XIV упомянул об Украине. Он анонсировал новые переговоры о мире.

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Папа римский подчеркнул, что "мы не можем забыть наших братьев и сестер, страдающих войной", имея в виду Газу и Украину.

"Война унесла жизни многих молодых людей в Украине. Ожидаются переговоры о долгом, справедливом и долговременном мире", – добавил понтифик.

Церемония интронизации началась в 11.00. Полчаса до этого Лев XIV проехал по площади Святого Петра на папамобиле, поздравив и благословив всех присутствующих.

Во время церемонии папе вручили два важных знака его служения – паллий (литургический аксессуар из шерсти, символизирующий заботу папы о верующих, как пастыря, несущего на плечах потерянную овцу, – Ред .) и перстень рыбака. Последний олицетворяет начало и завершение понтификата, а после смерти папы его торжественно уничтожает старший кардинал как символ завершения его служения.

На мероприятии присутствовали президент Владимир Зеленский с первой леди Еленой, вице-президент США Джей Ди Вэнс, премьер Канады Марк Карни, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры.

11 мая новый папа римский назвал войну против Украины "настоящим империалистическим вторжением", а в молитве упомянул о "дорогом украинском народе".

13 мая La Repubblica сообщала, что новый римский папа Лев XIV может посетить Украину после официального приглашения Владимира Зеленского.

На фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан переговорной площадкой для следующей встречи двух стран.