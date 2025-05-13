Новый папа римский Лев XIV может посетить Украину – La Repubblica
Новый папа римский Лев XIV рассматривает возможность визита в Украину. Об этом пишет La Repubblica.
Официальное приглашение он получил от президента Владимира Зеленского. Украинский лидер в телефонном разговоре призвал понтифика посетить Киев с апостольским визитом.
Издание отмечает, что папа Франциск хотел поехать в Киев, но не без визита в Москву, поэтому Льву придется решить, принять ли приглашение и когда.
Первым официальным выездом Льва XIV может стать поездка в Никею (Изник, Турция) в честь юбилея Первого Никейского собора (325 год).
Визит имеет экуменическое значение: год, когда Пасха совпала у католиков и православных, может помочь диалогу между церквями. Приглашение должен подтвердить патриарх Варфоломей, который прибудет на мессу в Ватикан в ближайшее воскресенье.
Также неизвестно, остановится ли папа в столице Турции – Анкаре. Поскольку Франциск уже посещал страну, поездка Льва XIV нуждается в новом дипломатическом согласовании.
Журналисты также спрашивали понтифика о других возможных поездках. На вопрос португальского журналиста о Фатиме папа ответил, что поездка была в планах еще до избрания, но пока не подтверждена.
Что касается США – родины папы – он сказал, что "нескоро" туда поедет. Он дал понять, что может посетить Перу, где провел два десятилетия как миссионер и епископ.
"Ожидайте новостей обо мне в Перу в скором времени", – сказал папа.
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- 8 мая преемником папы Франциска был избран кардинал Роберт Фрэнсис Превост из США, он взял имя папы Льва XIV. Трамп и Зеленский, а также другие мировые лидеры поздравили нового папу с избранием.
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