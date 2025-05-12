Зеленский созвонился с папой Львом XIV. Рассказал о переговорах с РФ и пригласил в Украину

Президент и понтифик договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время

Владимир Зеленский (Фото: Telegram президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Он назвал диалог "первым, но действительно предметным".

"Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и продолжительного мира для нашей страны и освобождения пленных", – написал Зеленский.

Глава государства сообщил, что говорил с понтификом о депортированных Россией украинских детях и выразил надежду на содействие Ватикана в их возвращении домой.

Кроме того, Зеленский проинформировал папу Льва XIV, что с сегодняшнего дня, 12 мая, должно начаться полное длительное прекращение огня минимум на 30 дней.

Президент также подтвердил готовность Украины к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам, "что мы неоднократно подчеркивали".

"Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", – подытожил Зеленский.