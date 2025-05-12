Зеленский созвонился с папой Львом XIV. Рассказал о переговорах с РФ и пригласил в Украину
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Он назвал диалог "первым, но действительно предметным".
"Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и продолжительного мира для нашей страны и освобождения пленных", – написал Зеленский.
Глава государства сообщил, что говорил с понтификом о депортированных Россией украинских детях и выразил надежду на содействие Ватикана в их возвращении домой.
Кроме того, Зеленский проинформировал папу Льва XIV, что с сегодняшнего дня, 12 мая, должно начаться полное длительное прекращение огня минимум на 30 дней.
Президент также подтвердил готовность Украины к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам, "что мы неоднократно подчеркивали".
"Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", – подытожил Зеленский.
- Папа Франциск скончался в понедельник, 21 апреля. Почти за месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года.
- 8 мая преемником папы Франциска был избран кардинал Роберт Фрэнсис Превост из США, он принял имя папы Льва XIV. Трамп и Зеленский, а также другие мировые лидеры поздравили нового папу с избранием.
- Льва XIV будет официально провозглашена папой римским 18 мая на мессе.